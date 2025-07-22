أعلنت السلطات البلغارية ضبط كمية قياسية من الكوكايين عند معبر «كابيتان أندرييفو» الحدودي، خلال تفتيش سيارة دبلوماسية قادمة من تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء البلغارية نقلاً عن السلطات المختصة في البلاد أن «كمية الكوكايين المضبوطة البالغة 205.94 كيلوغرام، عُثر عليها داخل سيارة كان على متنها دبلوماسي من جمهورية الكونغو معتمد في بروكسل».

وبحسب المدعي العام لمقاطعة خاسكوفو جنوب بلغاريا إيفان ستويانوف، فقد تم اكتشاف المخدرات خلال عملية تفتيش جرت في 18 يوليو.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، كانت المخدرات معبأة داخل خمس حقائب سفر. وأوضحت الوكالة أن السلطات البلغارية اعتقلت -إلى جانب الدبلوماسي- امرأة تحمل الجنسية البلجيكية، إضافة إلى مواطن بلغاري كان يقود السيارة، وقد وُجهت إليهم اتهامات رسمية.

وقدّرت المحكمة المختصة قيمة الشحنة المضبوطة بنحو 37.69 مليون ليف بلغاري (أي ما يعادل نحو 22.4 مليون دولار أمريكي).