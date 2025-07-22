أعادت واقعة رصد المدير التنفيذي لشركة «أسترونومر» آندي بايرون في لقطة «كِس - كام» بحفل «كولدبلاي» جدل «قدرة مسلسل السيمبسون على التنبؤ» إلى الواجهة، بعدما تداول مستخدمون صورة يدّعون أنها من حلقة عُرضت 2017، تظهر شخصية مشابهة تُضبط في موقف مُحرِج.وبيّنت تحقيقات إعلامية، أن الصورة معدَّلة بالذكاء الاصطناعي، وأن الحلقة المزعومة غير موجودة في أرشيف الموسم 28. مع ذلك، حصد الوسم #SimpsonsDidIt ملايين المشاهدات خلال 24 ساعة، ما دفع منتج العمل آل جين لإصدار بيان مقتضب يكرر فيه: «نكتب السخرية لا النبوءات». وداخل الشركة، علّق مجلس الإدارة مهمات بايرون وفتح تحقيقاً سلوكياً، بينما تولى الشريك المؤسس بيت ديجوي المنصب مؤقتاً. متخصصون في الاتصال المؤسسي وصفوا رد فعل «أسترونومر» بالسريع، لكنهم حذروا من أن الجمع بين فضيحة أخلاقية ومزاعم «تنجيم إعلامي» قد يعرّض سمعة العلامة التقنية لموجة تهكّم طويلة المدى، خصوصاً إذا استمر تداول المحتوى المزيف بلا تدقيق. القضية تُبرز إشكالية الأخبار المفبركة في زمن أدوات التوليد النصي والبصري، وتذكّر بضرورة امتلاك الشركات بروتوكولات طوارئ رقمية صارمة.