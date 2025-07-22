كشفت دراسة من جامعة بكين للطب الصيني أن ممارسة بعض التمارين مثل تاي تشي، واليوغا، والمشي السريع، قد تكون أكثر فاعلية من الأدوية في علاج الأرق لدى البالغين، بل تمنح نتائج طويلة الأمد تصل إلى عامين.

وأفاد باحثو الجامعة، في دراستهم التي نُشرت بدورية «BMJ Evidence-Based Medicine»، أن هذه التمارين يمكن أن تشكل بديلاً فعالاً وآمناً للعقاقير المنومة التي قد تُسبب آثاراً جانبية، أو تؤدي إلى الاعتماد عليها فترات طويلة المدى.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 57 تجربة سريرية عشوائية شملت أكثر من 4 آلاف شخص يعانون من الأرق، وقارنت بين 16 نوعاً من التدخلات غير الدوائية، مثل اليوغا، والتاي تشي، والمشي، والركض، إضافة إلى العلاج السلوكي المعرفي، لتحديد أيها أكثر فاعلية في تحسين جودة النوم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تمارين تاي تشي، وهي نوع من التمارين الصينية تجمع بين التنفس العميق والحركات البطيئة، كانت الأكثر فاعلية في تحسين جودة النوم، وتقليل أعراض الأرق، متفوقة على التمارين الأخرى وحتى على بعض الأدوية المستخدمة عادة لعلاج اضطرابات النوم، إذ ذكر المشاركون الذين مارسوا تاي تشي أنهم احتاجوا إلى وقت أقل للنوم بمقدار 25 دقيقة، وزادت مدة نومهم بنحو 50 دقيقة، واستيقظوا خلال الليل بوتيرة أقل، كما شعروا براحة أكبر في اليوم التالي، واستمرت هذه التحسينات حتى بعد مرور عامين من انتهاء البرنامج التدريبي.

كما سجلت تمارين اليوغا نتائج إيجابية تمثلت في زيادة مدة النوم بنحو ساعتين، وتحسين كفاءته بنسبة 15%، إضافة إلى تقليل وقت الاستيقاظ الليلي بنحو ساعة، كما ساهمت رياضتا المشي والركض في تقليل شدة الأرق بمقدار 10 درجات حسب مقاييس التقييم المعتمدة.

وأكد الباحثون أن النشاط البدني لا ينبغي اعتباره مجرد وسيلة مساعدة، بل يمكن اعتماده خياراً علاجياً رئيسياً للأرق، لما له من تأثيرات إيجابية على الجهاز العصبي، وتنظيم التنفس، وتحسين المزاج، وكذلك زيادة النوم العميق.