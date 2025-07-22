كشف باحثون من المركز الوطني الإسباني لبحوث القلب والأوعية الدموية أن تطور تصلب الشرايين يتسارع بشكل ملحوظ في الحالات التي يوجد فيها عدد كبير من المايكروبات المنتجة لبروبيونات الإيميدازول في أمعاء المريض.

وقال باحثو المركز إن مركب «بروبيونات الإيميدازول» يعزز بشكل مباشر تراكم رواسب الكوليسترول على جدران الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

ومن جهته أردف الباحث إيناكي روبليس فيرا من المركز الوطني الإسباني لبحوث القلب والأوعية الدموية بالقول: «لم نتمكن فقط من تحديد تركيز متزايد من بروبيونات الإيميدازول لدى مرضى تصلب الشرايين، بل أثبتنا أيضاً أن هذا المركب بحد ذاته يعزز تطور المرض، فقد أدى إدخاله في أجسام الحيوانات إلى تكوين لويحات الكوليسترول، وهو ما يرتبط بتنشيط الخلايا المناعية التي تعزز تطور الالتهاب».

وتوصّل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة شاملة لتأثير التركيب النوعي ونشاط البكتيريا المعوية البشرية على تطور تصلب الشرايين، حتى لدى المرضى الأصحاء غير المعرضين للإصابة به.

وللحصول على هذه البيانات، جمع الباحثون عينات مايكروبية من 400 متطوع إسباني، وقد شخّصوا إصابة 300 منهم بدرجات مختلفة من تصلب الشرايين، ما أتاح لهم تحليل العلاقة بين تنوع البكتيريا المعوية واحتمال تكوّن لويحات الكوليسترول.

وأظهرت المقارنة الإحصائية أن خطر الإصابة يرتبط بعدد المايكروبات المنتجة لبروبيونات الإيميدازول في أمعاء المتطوعين.

واكتشف الباحثون أن هذا التأثير يظل قائماً حتى لدى المتطوعين الذين اتبعوا نظاماً غذائياً صحياً منخفض الكوليسترول، ودفعهم ذلك إلى اختبار تأثير هذا المركب على الأوعية الدموية وجهاز المناعة لدى عدة سلالات من الفئران التي اتبعت بدورها نظاماً غذائياً متوازناً.

وكانت نتائج التجارب مفاجئة، إذ تبين أن «بروبيونات الإيميدازول» سرّعت تكوين لويحات الكوليسترول في الشرايين، حتى في ظل مستويات طبيعية من الجلوكوز والدهون في الدم.

وأوضح الباحثون، أن السبب في ذلك يعود إلى تأثير المركب على مستقبلات I1R الموجودة على سطح الخلايا المناعية، ما يؤدي إلى تحفيز التهابات في جدران الأوعية الدموية وتراكم اللويحات.

وتشير هذه النتائج إلى أن استهداف «روبيونات الإيميدازول أو مستقبلات I1R» قد يكون مساراً واعداً في تحسين الوقاية والعلاج من تصلب الشرايين إلى جانب الأدوية الخافضة للكوليسترول.

جدير بالذكر أن تصلب الشرايين هو عبارة عن عملية تدريجية تتراكم فيها المواد التي تحتوي على الدهنيات والكوليسترول على جدار الشريان الأمر الذي يؤدي لضيق الشريان وقد يصل الأمر لانسداده بشكل مطلق، إذ إن تصلب الشرايين هو مرض ناجم عن تطور طبقات من الرواسب الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين.