شهد مطار لوس أنجلوس الدولي حادثاً جوياً نادراً، بعد أن اضطُرت طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية للطيران للعودة فوراً إلى المطار، عقب اندلاع النيران في أحد محركاتها بعد وقت قصير من الإقلاع، بحسب «أكونوميك تايمز» الأمريكية، و«ذا بيبول».

وأظهر مقطع فيديو التقطه مصور الطائرات المعروف باسم «L.A. FLIGHTS»، لحظة تصاعد ألسنة اللهب من المحرك المتضرر بينما كانت الطائرة تواصل صعودها في السماء، وانتشرت اللقطات بسرعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من القلق بين المتابعين.

وفور اكتشاف الخلل، قرر الطيارون العودة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة للهبوط الطارئ. وقد تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو الطاقم، وتم توجيهها إلى البوابة مباشرة دون ظهور أي مؤشرات حريق خارجية عند الوصول إلى مبنى الركاب.

وأكدت شركة دلتا أن سلامة الركاب والطاقم كانت على رأس أولويات الطاقم الجوي، مشيرة إلى أن تحقيقاً داخلياً قد بدأ لمعرفة أسباب الخلل الفني واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

يذكر أن الرحلة رقم 446 كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى مدينة أتلانتا وعلى متنها 226 راكباً و9 من أفراد الطاقم، وأفادت شركة الطيران بأن المحرك الأيسر للطائرة من طراز بوينج 767 تعرض لعطل فني في الجو أدى إلى اشتعال النيران فيه.