قضت محكمة التمييز بالكويت بسجن وافد من الجنسية المصرية، كان يشغل منصب المدير المالي السابق لجمعية المعلمين، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار، بعد أن وجهت إليه المحكمة تهمتي الاختلاس وغسل الأموال.

وتضمنت الواقعة قيام المتهم، بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة لأشخاص وهميين، واستخدام صلاحياته لإصدار شيكات لآخرين، لتنفيذ اختلاسات مالية مستغلاً منصبه الوظيفي.

وكشفت التحريات أن المتهم أعد كشوف الرواتب، وزاد راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018، إلى جانب إصدار 5 شيكات غير مستحقة من حساب جمعية المعلمين، قبل أن يتم افتضاح أمره في أكتوبر من العام 2021.