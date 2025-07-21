استغل قراصنة مجهولون ثغرة أمنية خطيرة في خوادم «شيربوينت» التابعة لشركة «مايكروسوفت»، ما أثار مخاوف من هجمات سيبرانية واسعة النطاق تستهدف مؤسسات حول العالم.

وأعلنت الشركة، التي يقع مقرها في ريدموند بولاية واشنطن، إصدار تحديث أمني عاجل لمعالجة هذه الثغرة، داعية العملاء إلى تطبيقه على خوادمهم لحمايتها من الهجمات النشطة.

وأكدت «مايكروسوفت» أنها تعمل على تطوير تحديثات إضافية لتعزيز الأمان.

ووفقاً لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، سمحت الثغرة للقراصنة بالوصول إلى أنظمة الملفات والإعدادات الداخلية، وتنفيذ شفرات برمجية ضارة.

وأشارت تقارير إلى أن الهجوم أثر على وكالات حكومية فيدرالية ومحلية في الولايات المتحدة، إضافة إلى جامعات، وشركات طاقة، وشركة اتصالات آسيوية.

وحذرت شركات أمن سيبراني، مثل «بالو ألتو نتوركس»، من أن هذه الثغرة تُستغل فعلياً وتشكل خطراً كبيراً على المؤسسات المتضررة.

وأوضحت شركة «ثريت إنتلجينس غروب» التابعة لـ«غوغل» أن القراصنة يستطيعون الحصول على وصول دائم وانتحالي، ما يعرض الأنظمة لتهديدات مستمرة.

في السياق ذاته، قال سيلاس كتلر، باحث في شركة «سينسيس» للأمن السيبراني، إن أكثر من 10 آلاف شركة تستخدم خوادم «شيربوينت» معرضة للخطر، معظمها في الولايات المتحدة، تليها هولندا، المملكة المتحدة، وكندا.

وأشار جين يو، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك باندا» في سنغافورة، إلى أن اختراق نظام «شيربوينت»، المعروف ببروتوكولاته الأمنية العالية، يمنح القراصنة سيطرة كبيرة على الأنظمة المخترقة.

وأوضحت شركة «آي سيكيوريتي» أن الثغرة تتيح للقراصنة سرقة مفاتيح الوصول، ما يسمح لهم بانتحال هوية المستخدمين أو الخدمات حتى بعد تطبيق التحديثات الأمنية، مع القدرة على الحفاظ على وصولهم عبر أساليب خفية.

يُذكر أن «مايكروسوفت» تعرضت أخيراً لهجمات سيبرانية متكررة، منها هجمات منسوبة لقراصنة صينيين استهدفوا أدوات الإدارة عن بُعد والحوسبة السحابية في مارس الماضي.

كما انتقد مجلس مراجعة سلامة الفضاء السيبراني ثقافة الأمان في «مايكروسوفت» العام الماضي، معتبراً إياها غير كافية بعد اختراق بريد «إكستشينج أونلاين» في 2023، الذي أثر على 22 مؤسسة، ومئات الأفراد، بمن فيهم وزيرة التجارة الأمريكية السابقة.