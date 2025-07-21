هل هو الحظ؟ أو مصادفة تتكرر بلا تفسير؟ ففي مدينة أبل فالي بولاية كاليفورنيا تعيش ناوزهاي دريك، البالغة من العمر 26 عاما، قصةً غريبة، بعد أن أنجبت 4 أطفال في 7 يوليو من كل عام في 4 سنوات مختلفة.



ليسوا توائم، ولم تكن عمليات ولادة مُخططاً لها أو مُستحثة طبياً، بل 4 ولادات طبيعية في تواريخ متطابقة تماماً، وبشكل عفوي. وقالت دريك في حديثها لقناة ABC7 الأمريكية: «إنه لأمر مدهش أن يولدوا جميعاً في يوم واحد».



الطفلة الأولى كيوان وُلدت في 7 يوليو 2019، تلتها نزايلا في 7 يوليو 2021، ثم خلان في 7 يوليو 2022، وأخيراً في 7 يوليو من هذا العام وُلد الطفل الرابع وسط ذهول العائلة والطبيب والمستشفى. حتى والدة دريك لم تُصدق الأمر في البداية. وقالت لاكيشا هاريسون ضاحكةً في مقابلة مع القناة: «قلتُ لها: أعلم أنكِ تكذبين!»



الأطفال الأربعة وُلدوا في المستشفى نفسه، وجميعهم وُلدوا مبكراً عن موعدهم المتوقع، وكأن شيئاً ما في عالمها الذي يضبط ساعته على السابع من يوليو كل عام. الأكثر غرابة أن لكل طفل علامة مشتركة على الساق اليمنى. ورغم الفوضى السنوية التي تشهدها الأسرة في احتفال جماعي بعيد ميلاد رباعي، فإن دريك تتقبل الأمر بروح مرحة، قائلة: «لا أحد يحصل على كعكة خاصة به، ولا رحلات فردية إلى تشاك إي تشيز، وكل الجدالات حول 'هذا يومي' مرفوضة في هذا المنزل».



وعن احتمال شراء تذكرة يانصيب؟ يبدو أن الجميع يلحّ عليها، وهي لا تُمانع، خصوصاً في ظل «حظ الرقم 7» الذي يلاحقها منذ سنوات. وحالياً، تتابع دريك دراستها لتُصبح ممرضة حديثي الولادة، في توافق عجيب مع مسار حياتها الشخصية، وكأنها قد وُلدت لتكون أماً، وتعيش كل تفاصيل الولادة بوعي، وحب، وتكرار مدهش. وأمام ما يحدث لها، تقر دريك بشيء واحد: «لعل السابع من يوليو لم يعد مجرد تاريخ. ربما هو بوابة».