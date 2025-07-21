استأنفت شركة الطيران الأمريكية ألاسكا إيرلاينز (ALK.N) عملياتها في وقت متأخر الأحد 20 يوليو 2025، بعد توقف مؤقت لجميع رحلاتها لمدة 3 ساعات تقريباً بسبب عطل تقني أثر على أنظمتها.

بدأ التوقف الشامل لرحلات ألاسكا وشركتها التابعة هورايزون إير نحو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (03:00 بتوقيت غرينتش الإثنين)، وتم رفع التوقف بحلول الساعة 11:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، وفقاً لما أعلنته الشركة.

وأوضحت الشركة، التي يقع مقرها في سياتل، أن العطل التقني تسبب في اضطرابات تشغيلية، مشيرة إلى أن إعادة ترتيب الطائرات وأطقم الطيران قد تؤدي إلى تأثيرات متبقية على الرحلات، ما يستلزم بعض الوقت لاستعادة العمليات الطبيعية.

ولم توضح ألاسكا إيرلاينز طبيعة العطل التقني، ولم ترد على الفور على استفسارات حول ما إذا كان مرتبطاً بإعلان شركة مايكروسوفت عن هجمات نشطة على برمجيات خوادمها المستخدمة من قبل وكالات حكومية وشركات.

تأتي هذه الحادثة كثاني توقف شامل لأسطول الشركة خلال أقل من عام، حيث اضطرت ألاسكا في أبريل 2024 إلى إيقاف جميع رحلاتها بسبب مشكلة في نظام حساب الوزن والتوازن للطائرات.

وفي يونيو 2025، أعلنت شركة هاوايان إيرلاينز، التابعة لمجموعة ألاسكا إير غروب، تعرض بعض أنظمتها التقنية لاختراق إلكتروني، دون أن يؤثر ذلك على العمليات الجوية، مع استمرار الشركة في تقييم الأثر المالي للحادثة.

وتُعد ألاسكا إيرلاينز واحدة من أبرز شركات الطيران الأمريكية، وتدير أسطولاً يضم 238 طائرة بوينغ 737 و87 طائرة إمبراير 175، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

ويأتي هذا العطل التقني في وقت حذرت فيه شركات تقنية مثل جوجل وبالو ألتو نتوركس من استهداف مجموعة القرصنة Scattered Spider لقطاع الطيران، ما يثير تساؤلات حول أمن الأنظمة التقنية في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق مماثل، تعرضت شركات طيران أخرى مثل ويست جيت الكندية وكانتاس الأسترالية لانتهاكات إلكترونية خلال يونيو ويوليو 2025، دون أن تؤثر على عمليات الطيران.