تحولت رحلة بحرية إلى حادثة مرعبة قبالة سواحل مقاطعة سولاوسي الشمالية الإندونيسية، حين اشتعلت النيران (الأحد) في عبّارة الركاب «برشلونة» وعلى متنها 280 شخصاً، أثناء رحلتها من أحد الموانئ في منطقة جزر تالاود إلى مدينة مانادو عاصمة الإقليم، ما أجبر العشرات على القفز في الماء للنجاة بأنفسهم وسط حالة من الذعر والفوضى.

وأكدت البحرية الإندونيسية إجلاء جميع ركاب السفينة كي إم 3 برشلونة بسلام، عقب اندلاع حريق على متنها بعد ظهر (الأحد) في مياه مقاطعة سولاويسي الشمالية.

وقال نائب الأدميرال دينيه هندراتا، قائد أسطول البحرية الإندونيسية، في تصريح لوكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا» اليوم: «نؤكد إنه تم إجلاء جميع ركاب السفينة».







وفي غضون ذلك، أفاد قائد القاعدة البحرية الثامنة مانادو، الكومودور بحري ماي فرانكي باسونا سيهومبينج، بأن الجنود تمكنوا من إجلاء 280 راكباً، غير أن ثلاثة من الركاب لقوا حتفهم.

وأوضح سيهومبينج أن من بين 280 راكباً حتى الآن تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، لم تكن ناجمة عن الحريق، بل بسبب المرض، مضيفاً أن فريق الإنقاذ لا يزال يفتش السفينة المحترقة للتأكد من عدم وجود ركاب آخرين على متنها.