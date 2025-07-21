ابتكر علماء شريحة إلكترونية فريدة قادرة على نقل كم هائل من البيانات يصل إلى 100 مليون كتاب خلال سبع دقائق فقط، ما يمثل طفرة في سرعة وأداء تخزين المعلومات رقمياً. وذكر موقع «24.ae»، أن الابتكار الجديد يعتمد على تقنية معالجة ضوئية متطورة تسمح بتمرير البيانات بسرعات غير مسبوقة عبر ألياف بصرية فريدة.وبحسب مطوري التقنية، فإن هذه الشريحة تمثل قفزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وستمكّن من تدريب أنظمة التعلم الآلي المعقدة بوقت قياسي، كما تفتح آفاقاً ضخمة لتسريع الإنترنت وتطوير الخوادم السحابية.وأكد الفريق العلمي، أن حجم الشريحة لا يتجاوز حجم قطعة معدنية صغيرة، لكنها تمتلك طاقة حسابية تعادل قدرات مراكز بيانات ضخمة، ما يجعلها مثالية للاستخدام في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والدفاع السيبراني.