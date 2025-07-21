ابتكر علماء من معهد بكين للتكنولوجيا أول نحلة «سيبورغ» في العالم، باستخدام جهاز تحكم دقيق يزن 74 ملليغراماً فقط يُثبت على ظهر النحلة.

هذا الجهاز، المتصل بدماغ النحلة عبر ثلاث إبر متناهية الصغر، يتيح للبشر التحكم بحركاتها بدقة عالية.

ويمكن للنحلة العاملة -القادرة على حمل أوزان تصل إلى 80% من كتلة جسمها لمسافة 5 كيلومترات دون توقف- أن تحمل هذا الجهاز الخفيف بسهولة.

ويعمل جهاز التحكم بإرسال نبضات كهربائية منخفضة الشدة لتوجيه النحلة، سواء للانعطاف يميناً أو يساراً، أو التقدم للأمام، أو العودة للخلف.

ووفقاً للبروفيسور تشاو جي ليانغ، أظهرت التجارب أن النحل يستجيب للأوامر بدقة تصل إلى 90%.

وأوضح تشاو في دراسة نُشرت أخيراً في مجلة علمية أن الروبوتات المعتمدة على الحشرات تتميز بقدرات حركية فائقة، وإمكانيات تمويه طبيعية، وقدرة كبيرة على التكيف مع البيئات المختلفة.

وتُعد هذه النحلة السيبورغ مثالية لمهمات الاستطلاع السري في العمليات العسكرية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، إضافة إلى عمليات الإغاثة في الكوارث، إذ تتفوق على الروبوتات التقليدية في الخفاء وطول مدة التشغيل.