تشهد سوق المكملات الغذائية، من الفيتامينات المتعددة ومساحيق البروتين إلى الأعشاب وأقراص التخلص من السموم، إقبالاً متزايداً، حيث يستهلكها الكثيرون اعتقاداً بأنها تعزز صحتهم.

لكن قلة من الناس يدركون أن بعض هذه المكملات قد تؤثر سلباً على الكلى أو تتسبب في ضرر دائم عند الإفراط في استخدامها.

وأظهرت الدراسات أن المكملات يمكن أن تكون مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، لكن الإفراط فيها أو استخدامها لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات كلوية.

وفي حديثه لموقع «Only my health»، كشف عن تلك المخاطر الدكتور بوميش تياجي، استشاري الطب العام في مركز شارداكير، هيلث سيتي، نويدا.

وقال إن الكلى تعمل كمرشح طبيعي في الجسم، تقوم بإزالة الفضلات، تنظم السوائل، وتحافظ على توازن الإلكتروليتات، لكن الإفراط في تناول المغذيات أو المركبات العشبية غير المعروفة قد يرهق هذا العضو الحيوي.

وأكد أنه يمكن أن تؤثر المكملات سلباً على الكلى من خلال:

• الجرعات الزائدة من الفيتامينات والمعادن:

تناول جرعات مرتفعة من فيتامينات ومعادن معينة مثل فيتامين D، فيتامين C، الكالسيوم، والبوتاسيوم قد يسبب ضرراً للكلى.

• مكملات البروتين وضغط الكلى:

يعتمد الرياضيون بشكل كبير على مساحيق البروتين، وهي آمنة بشكل عام بكميات معتدلة للأشخاص الأصحاء، لكن الاستهلاك المفرط على مدى سنوات قد يزيد العبء على الكلى، خاصة لدى الأفراد المعرضين لأمراض الكلى.

• المكملات العشبية والمخاطر المجهلة: ليست المكملات العشبية دائماً آمنة كما تدّعي.

بعض الأعشاب تكون سامة للكلى مثل:

• الأريستولوشيا:

تُستخدم في مكملات إنقاص الوزن والتخلص من السموم، وتُعرف بتسببها في الفشل الكلوي وحتى السرطان.

• جذر العرقسوس: قد يسبب اضطرابات في الإلكتروليتات تؤثر على وظائف الكلى.

• بعض الأدوية التقليدية قد تتفاعل مع الأدوية أو تؤدي إلى تفاقم مشكلات الكلى.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

يجب على بعض الفئات توخي الحذر الشديد عند تناول المكملات:

• مرضى الكلى المزمنة.

• الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع حصوات الكلى.

• مرضى ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

• كبار السن، حيث تتدهور وظائف الكلى مع التقدم في العمر.

علامات تحذيرية تشير إلى مشكلات في الكلى:

لا تسبب المكملات عادةً أعراضاً كلوية مفاجئة، لكن انتبه لهذه العلامات:

• التعب غير المبرر.

• تورم في الكاحلين أو اليدين.

• تغيرات في التبول.

• الغثيان المتكرر.

• ألم في الظهر قرب منطقة الكلى.

إذا قررت تناول المكملات، اتبع هذه النصائح للسلامة:

• استشر طبيبك أو أخصائي تغذية قبل تناول أي مكمل جديد، خصوصاً إذا كنت تعاني من حالات صحية مزمنة.

• تجنب الجرعات العالية؛ الكثير ليس دائماً أفضل، التزم بالمستويات اليومية الموصى بها.

• تعرف على مكونات المكملات؛ الطبيعي ليس دائماً آمناً.

• اشرب كمية كافية من الماء لمساعدة الكلى على التخلص من الفضلات.

• قم بإجراء فحوصات صحية دورية، بما في ذلك اختبارات وظائف الكلى إذا كنت تتناول المكملات بانتظام.