أعلن المخرج خالد دياب، الانتهاء من تصوير فيلم «برشامة» الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد والفنانة ريهام عبدالغفور، تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي قريباً. ونشر دياب صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وعلّق: «فركش فيلم برشامة».

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يجسد هشام ماجد دور طالب في المرحلة الثانوية، بينما تظهر ريهام عبدالغفور بشخصية معلمة داخل المدرسة، في حبكة تجمع بين المواقف الساخرة والطابع الإنساني.

يشارك في بطولة الفيلم كل من باسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي.

ويأتي هذا الفيلم كتعاون ثانٍ بين هشام ماجد وريهام عبدالغفور، بعد مشاركتهما السابقة في مسلسل «اللعبة 4» عام 2023، حيث ظهرت ريهام بشخصية «شيرين» ضيفة شرف.

يذكر أن هشام ماجد شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «أشغال شاقة 2»، بمشاركة عدد من النجوم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.