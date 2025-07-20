أجلت السلطات الصينية مئات الآلاف من المواطنين جنوب الصين، وتم إلغاء الرحلات الجوية ورحلات القطارات بسبب إعصار «ويبا».

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية تحذيراً «برتقالياً» من الإعصار، وهو ثاني أعلى مستوى من نظام مكوّن من 4 درجات، اليوم (الأحد)، متوقعة أن يصل الإعصار إلى اليابسة بين «تشوهاي» و«تشانغيانغ» في إقليم «غواندونغ» بعد ظهر أو مساء اليوم.

وتسبب الإعصار، الذي ضرب بالفعل تايوان والفلبين أيضا، في هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة في إقليمي «فوجيان» و«هاينان»، إضافة إلى هونغ كونغ، حيث تم رفع مستوى التحذير من الإعصار رقم 10، عند وصوله إلى اليابسة، ومن المتوقع أن تصل شدة إعصار «ويبا» ما بين 13 و14 درجة، مصحوباً برياحٍ سرعتها تتجاوز 150 كيلومتراً في الساعة.