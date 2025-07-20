أعلنت السلطات الفيتنامية صباح اليوم العثور على 3 جثث أخرى في أعقاب غرق قارب سياحي في خليج «ها لونغ» الشهير شمال فيتنام، ما رفع عدد الوفيات إلى 38 شخصاً على الأقل.

وقالت إدارة البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع الوطني: «تم العثور على 3 جثث تعود لأفراد الطاقم كانوا محتجزين داخل المقصورة».

وكان القارب، الذي يقل 48 سائحاً و5 من أفراد الطاقم، قد انقلب بسبب رياح قوية بعد ظهر أمس أثناء جولة في خليج «ها لونغ».

وحشدت سلطات الموانئ من حرس الحدود والبحرية والشرطة 323 فرداً لعملية الإنقاذ.

ويُعدّ خليج «ها لونغ» أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ويمتد على مساحة تزيد على 1500 كيلومتر مربع، وينتشر فيه نحو ألفي جزيرة، وهو أحد أشهر الوجهات السياحية في فيتنام، حيث يجذب ملايين الزوّار كل عام.