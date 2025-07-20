سجلت أستراليا تكاثراً مفرطاً لنوع سام من الطحالب المجهرية أدى إلى نفوق واسع النطاق للأسماك والكائنات البحرية على السواحل الجنوبية، في ظاهرة تُعرف بالمد الأحمر.

وأوضح تقرير رسمي صادر عن وزارة البيئة الأسترالية أن الطحالب، تُعرف علمياً باسم كارينيا ميكيموتوي، بدأت بالظهور منذ مارس الماضي، وامتدت من شبه جزيرة فلوريو إلى نهر بورت وشواطئ مدينة أديلايد.

وبيّنت أن الظاهرة البيئية تسببت في تغيّر لون المياه وظهور رغوة على الشواطئ، دون تسجيل أي آثار صحية مباشرة على الإنسان، لكنها أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك وأسماك القرش والشفنين البحري.

وأرجع التقرير أسباب هذه الظاهرة إلى موجة حر بحرية بدأت في سبتمبر 2024، وارتفاع حرارة سطح البحر بمعدل 2.5 درجة مئوية فوق المعدلات الموسمية، إضافة إلى فيضانات نهر موراي الموسمية 2022-2023 التي حملت مغذيات طبيعية إلى مياه البحر، إلى جانب تيارات صيفية باردة غير مسبوقة في 2023-2024.