تشهد اليابان، موجة غير مسبوقة من الإصابات بمرض السعال الديكي، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة منذ مطلع العام الجاري حاجز 43,700 حالة، في زيادة تفوق عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي؛ وفقاً لبيانات معهد اليابان الوطني للأمن الصحي. وسجّلت اليابان، خلال أسبوع واحد فقط، 3,578 إصابة جديدة، ما دفع السلطات الصحية إلى رفع مستوى المتابعة والتحذير من احتمالات توسع العدوى، خاصة بين الأطفال.المرض الذي يُعد بكتيرياً ومعدياً للغاية، ينتقل عبر رذاذ العطس والسعال، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة لدى الرضع، رغم أن معدلات التلقيح ضد المرض مرتفعة في اليابان والعالم. وتظهر الأعراض غالباً على شكل سعال مستمر قد يرافقه قيء أو انقطاع في التنفس، ما يستدعي رعاية طبية عاجلة.منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى أن نحو 89% من الأطفال تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الثلاثي (الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس)، بينما أكمل 85٪ الجرعات الثلاث الكاملة.هذا التفشي يثير تساؤلات بشأن فعالية التغطية اللقاحية الحالية، وإمكانية وجود سلالات جديدة للمرض، أو تراجع مناعة السكان بعد الجائحة. وتواصل الجهات الصحية اليابانية إجراء التحقيقات الميدانية وتعزيز التوعية المجتمعية بوسائل الوقاية والتطعيم.