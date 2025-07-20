قصة مأساوية صدمت الرأي العام في الصين، بعدما تخلّى شاب عن حبيبته إثر إصابتها بشلل دائم تسبب فيه هو نفسه خلال مشادة بينهما. الفتاة التي تُدعى «شياو» كانت قد دخلت في علاقة مع الشاب منذ عامين، وبحسب تقارير محلية، تطورت العلاقة بينهما إلى حد التفكير في الزواج.لكن خلافاً بين الطرفين في أبريل الماضي، انتهى بدفعه لها من على درجات السلم أثناء نقاش حاد، ما أدى إلى إصابتها بكسور في العمود الفقري وشلل نصفي دائم، وفقاً للتشخيص الطبي الرسمي.وبينما كانت «شياو» تتلقى العلاج في المستشفى فوجئت بانسحابه من حياتها تدريجياً، قبل أن يقطع الاتصال بها تماماً ويختفي دون تحمّل أدنى مسؤولية. القصة أثارت غضب مستخدمي مواقع التواصل الصيني، حيث تعاطف كثيرون مع الضحية، ووجّهوا انتقادات لاذعة للسلوك غير الإنساني للشاب.الحادثة، أصبحت رمزاً للنقاش حول العلاقات السامة، والخذلان بعد الإيذاء، خصوصاً حين تكون الأضرار جسدية ونفسية عميقة. ولا تزال السلطات تتابع القضية قانونياً في ظل ضغوط جماهيرية.