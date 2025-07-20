تخضع شركة «تسلا» للمحاكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، تُدعى سمر رين البازي، إثر حادثة دهس تعرضت لها 2022، أثناء عبورها أحد الشوارع في سان فرانسيسكو، حيث اصطدمت بها سيارة «تسلا» تعمل بوضع القيادة الذاتية.وبحسب تفاصيل الحادثة التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية، كانت السيارة مزودة بنظام «القيادة الذاتية الكاملة» (Full Self-Driving)، الذي تطوره تسلا، ويُعد من أبرز ابتكارات الشركة، لكن يُثير الكثير من الجدل القانوني والتقني.المحكمة وجهت التهمة مباشرة إلى الشركة بصفتها «المسؤولة عن تشغيل التقنية»، وسط تساؤلات متزايدة حول جاهزية هذه الأنظمة للاستخدام العام. بينما نفت «تسلا» مسؤوليتها، مؤكدة أن القيادة الذاتية تتطلب إشرافاً بشرياً، وأكدت، أن الحادثة ناتجة عن خطأ بشري من السائق الذي لم يتدخل حين لزم الأمر.وتثير القضية نقاشاً واسعاً في الولايات المتحدة حول سلامة السيارات ذاتية القيادة ومدى مسؤولية الشركات المصنّعة في حالة الحوادث القاتلة. ومن المتوقع أن تكون هذه المحاكمة اختباراً قانونياً مهماً لمستقبل تقنيات القيادة الذاتية في البلاد، وقد تؤثر بشكل كبير على صناعة السيارات الذكية.