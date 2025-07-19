بعد التفاعل الواسع مع ظهور رئيس تنفيذي لشركة تكنولوجية أمريكية وهو يعانق ويتودد لإحدى الموظفات بالشركة في حفل فرقة موسيقية، أعلنت شركة أسترونومر التقنية منح رئيسها التنفيذي آندي بايرون إجازة، بعد «العناق الشهير» وظهوره على شاشة جامبوترون في حفل موسيقي لفرقة كولدبلاي في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو يعانق مديرة الموارد البشرية بالشركة.

وأعلنت الشركة في بيان لها، مساء الجمعة، أن بيت ديجوي، الشريك المؤسس رئيس قسم المنتجات في أسترونومر، يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

وأصدرت الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، بياناً في وقت سابق، الجمعة، عبر موقع لينكدإن حول هذه المسألة، وجاء في البيان: «من المتوقع أن يضع قادتنا معايير السلوك والمساءلة»، مضيفاً أن مجلس إدارة الشركة «بدأ تحقيقاً رسمياً في هذه المسألة، وسنوافيكم بتفاصيل إضافية قريباً جداً».

كما تناول البيان معلومات غير صحيحة انتشرت على الإنترنت في اليوم التالي لنشر الفيديو، بما في ذلك خطأ في تحديد هوية شخص ثالث ظهر في المقطع، وحساب ساخر على منصة إكس ادعى زوراً أنه يحمل بياناً من الرئيس التنفيذي.

وشوهد بايرون على شاشة جامبوترون في حفل فرقة كولدبلاي في ملعب جيليت في ماساتشوستس، الأربعاء، وهو يعانق كريستين كابوت، رئيسة قسم الموظفين في الشركة، التي تشرف على الموارد البشرية.