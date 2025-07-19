صدمت سيارة حشداً من الناس كانوا ينتظرون دخول ملهى ليلي في شارع مزدحم بلوس أنجلوس، صباح يوم السبت، مما أسفر عن إصابة 30 شخصاً. وأوضح مسؤول الإعلام في إدارة إطفاء مدينة لوس أنجلوس آدم فان جيربن، أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفيات محلية ومراكز لعلاج الإصابات.





وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان أن ثلاثة أشخاص على الأقل في حالة حرجة بعد إصابتهم في شارع سانتا مونيكا بشرق هوليوود. وأشار فان جيربن إلى أن صفاً من الناس - غالبيتهم من النساء - كانوا ينتظرون دخول ملهى ليلي عندما صدمتهم سيارة نيسان فيرسا، التي صدمت أيضاً شاحنة تاكو ومنصة خدمة سيارات. وأضاف أن المسعفين اكتشفوا إصابة أحد المرضى بطلق ناري. لافتاً إلى أن هوية الشخص لم تُعرف بعد. وقال: «الحادثة قيد التحقيق من قبل الشرطة». سيُجري قسم شرطة لوس أنجلوس تحقيقاً واسعاً في هذا الأمر.

واستطرد قائلاً: «الناس داخل الملهى خرجوا للمساعدة في الدقائق التي سبقت وصول فرق الطوارئ، لمساعدة الضحايا».

من جانبها، نقلت شبكة «إي بي سي نيوز» عن الشرطة في لوس أنجلوس قولها إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ السائق فقد وعيَه وصدم حشداً خارج ملهى ليلي. ولم يكن من الممكن التأكد من هذه المعلومات على الفور.

وتقع المنطقة التي وقعت فيها الحادثة على مقربة من أماكن مزدحمة مثل «بوليفارد صن سيت» و«ووك أوف فايم» الرصيف الذي تمّ تزيين أرضيته بنجوم تحمل أسماء شخصيات سينمائية.