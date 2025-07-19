أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة الإبداع بالفجيرة، عن إطلاق برنامج دبلوم الفنون الموسيقية، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة، والمعتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر المؤتمر عدد من الإعلاميين والمهتمين بالفنون والتعليم، حيث جرى استعراض ملامح البرنامج وأهدافه في تأهيل الكفاءات الموسيقية وتمكين المواهب من بناء مسار احترافي في هذا المجال.

علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، أكد أن إطلاق البرنامج يمثل نقلة نوعية في التعليم الموسيقي بالإمارات، ويعكس حرص الأكاديمية على تقديم برامج أكاديمية معتمدة تلبي طموحات الفنانين والمهتمين بالشأن الموسيقي.

وأشار إلى أن هذا المشروع ما كان ليرى النور لولا الدعم المستمر من الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يضع الفنون ضمن أولوياته، ويحرص على خلق بيئة تعليمية وثقافية محفزة للإبداع.

وفي ختام المؤتمر، تمت الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن تفاصيل البرنامج وآليات التسجيل وشروط الالتحاق.