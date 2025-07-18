أعلن الإعلامي السوري مصطفى الأغا، انتهاء فترة تقديمه لبرنامج «الحلم» بعد 19 عاماً من تقديمه عبر شاشة MBC، موجهاً الشكر لفريق عمل البرنامج الذين عمل معهم خلال هذه السنوات.

وكتب مصطفى الأغا، منشوراً عبر حسابه الرسمي بمنصة «إنستغرام»، قال فيه: «تشرفت على مدى 19 عاماً بتقديم جوائز الحلم، وأمس قدمت جائزة المليون دولار، وهي آخر ظهور لي في الحلم».

وفي مارس 2025، أعلن مصطفى الآغا عن نهاية عرض برنامج «صدى الملاعب»، الذي استمر لما يقارب 19 عاماً، كتب معلقاً عبر حسابه بـ «إنستغرام»، قائلاً: «البرنامج الذي تشرفت بإدارته على مدى 19 عاماً حقق فيه كل الجوائز الإعلامية ودخل كل بيت عربي، ولكن آن له أن يتوقف».