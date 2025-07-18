تعرضت سائحة روسية تبلغ من العمر 43 عاما لهجوم مروع من دب بني ضخم أثناء نومها داخل خيمتها في منطقة يليزوفو بجزيرة كامشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا، وذلك خلال تواجدها بالقرب من بركان موتنوفسكي النشط، الذي يبلغ ارتفاعه 7618 قدما، خلال رحلة مغامرات سياحية.

كانت السائحة الروسية التي تدعى «ناتاليا» نائمة عندما اقتحم الدب خيمتها، وهاجمها بعنف، مُحدثاً جروحاً عميقة في فروة رأسها وظهرها، واستيقظ زملاؤها في المخيم على صراخها المرعب، وهرعوا لمواجهة الدب، حيث تمكنوا من طرده بعيداً عن الموقع، وقدم طبيب ميداني العلاج الأولي لناتاليا في مكان الحادثة، قبل نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى في بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، حيث خضعت لجراحة عاجلة.

تلقت ناتاليا، وهي من مدينة ساراتوف الروسية، لقاحات ضد داء الكلب والتيتانوس، وما زالت في العناية المركزة بحالة حرجة ولكن مستقرة.





وأصدرت النيابة العامة في المنطقة بيانا مصحوبا بفيديو من موقع الحادثة يُظهر خيمة ممزقة وأغراضا متناثرة، ما يعكس شدة الهجوم، وهي منطقة شهدت تصاعدا في حوادث اقتراب الدببة من التجمعات البشرية، حيث سجلت حكومة كامشاتكا أكثر من 450 مشاهدة للدببة هذا الموسم، مع مقتل 30 دباً خلال الأسبوع الماضي فقط.

وتُعد شبه جزيرة كامشاتكا موطنا لما يُقدَّر بنحو 24,500 دب بني، وهي واحدة من أكبر تجمعات الدببة البنية في العالم، وتشتهر هذه المنطقة البركانية النائية بطبيعتها البكر وتنوعها البيولوجي، ما يجعلها وجهة سياحية شهيرة لمحبي المغامرات والطبيعة، ومع ذلك، فإن التوازن بين البشر والدببة في هذه المنطقة هش للغاية.

وتشير التقارير إلى أن الدببة في كامشاتكا تواجه ضغوطا بيئية متزايدة، خاصة بسبب الصيد الجائر للسلمون، وهو مصدر غذائها الأساسي، هذا النقص في الغذاء يدفع الدببة للاقتراب من المستوطنات البشرية بحثاً عن الطعام، ما يزيد من احتمالية الاشتباك مع البشر. على سبيل المثال، في عام 2008، حاصرت مجموعة من 30 دباً جائعاً موقعاً للتعدين في منطقة أوليوتورسكي، ما أدى إلى مقتل حارسين، ما يُظهر خطورة هذه الاشتباكات.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة زيادة في حوادث الدببة، حيث أفادت دراسة بين عامي 1932 و2017 بأن معظم الإصابات والوفيات الناتجة عن هجمات الدببة في روسيا حدثت في المناطق التي تتداخل فيها الأنشطة البشرية مع موائل الدببة، مثل التخييم والصيد. وفي عام 2019، تم إطلاق دوريات ليلية في بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي باستخدام طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات حرارية لمراقبة الدببة التي تتجول في المناطق الحضرية.