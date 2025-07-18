أعلن نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الروسي أنطون غوريلكين، اليوم (الجمعة)، أن تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، قد يواجه الحظر في روسيا قريبا، حيث من المرجح إدراجه ضمن قائمة البرمجيات المقيدة.

وأشار غوريلكين، في بيان عبر تطبيق تيليغرام، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي روسيا لتعزيز «السيادة الرقمية» من خلال الاعتماد على تطبيقات محلية.

وفي سياق متصل، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا قانونا يدعم تطوير تطبيق مراسلة مدعوم من الدولة، يتكامل مع الخدمات الحكومية، بهدف تقليل الاعتماد على تطبيقات أجنبية مثل واتساب وتيليغرام.

وأوضح غوريلكين أن خروج واتساب من السوق الروسية قد يعزز حصة التطبيقات المحلية في السوق.

وكانت روسيا قد صنّفت شركة ميتا منظمة متطرفة، وحظرت منصتي فيسبوك وإنستغرام منذ عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي هذا الإطار، أصدر الكرملين أخيرا تعليمات جديدة من بوتين تتضمن فرض قيود إضافية على استخدام البرمجيات، بما في ذلك خدمات الاتصال، التي تُنتجها دول تُعتبر غير صديقة لروسيا بسبب فرضها عقوبات عليها.

وحدد بوتين موعداً نهائياً لتطبيق هذه القيود بحلول الأول من سبتمبر.

ولم تصدر شركة ميتا تعليقاً فورياً على هذه التطورات، وتسعى روسيا منذ سنوات لتطوير خدمات تكنولوجية محلية، مع تزايد الضغوط لاستبدال المنصات الأجنبية بعد انسحاب العديد من الشركات الغربية من السوق الروسية عقب عام 2022.