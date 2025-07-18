اندلع حريق هائل في منطقة غابات بمدينة مارتيغ، شمال غرب مرسيليا، في جنوب فرنسا، ما أثار حالة من الذعر بين السكان واستنفر فرق الإطفاء التي هرعت إلى الموقع للسيطرة على ألسنة اللهب، حتى التهم الحريق لذي يُعتقد أن سببه شرارة من مصدر غير محدد حتى الآن نحو 154 هكتارا من الغابات والنباتات الجافة في غضون ساعات، مدفوعاً برياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة تجاوزت 35 درجة مئوية.

ووفقاً للسلطات المحلية في إقليم بوش دو رون، تم نشر أكثر من 800 رجل إطفاء، مدعومين بـ200 مركبة برية و9 طائرات متخصصة في إخماد الحرائق من طراز Canadair CL-215، لمكافحة الحريق الذي اقترب بشكل خطير من المناطق السكنية في مارتيغ، وتم إجلاء العشرات من السكان من منازلهم كإجراء احترازي، فيما أُغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

كما أصدرت السلطات تحذيرات للسكان بضرورة البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ لتجنب استنشاق الدخان السام الناتج عن الحريق. وأشار ميشيل أميال، رئيس بلدية مارتيغ، إلى أن الحريق «ما زال خارج السيطرة»، مشددا على أن الرياح القوية وقلة الرطوبة تجعلان الوضع «حرجاً»، وأضاف: «نحن نواجه كارثة بيئية، وفرق الإطفاء تعمل بلا كلل، لكننا بحاجة إلى دعم الجميع لمنع انتشار الحريق إلى مرسيليا».

وأكدت إدارة الإطفاء في بوش دو رون أن الحريق تسبب في أضرار جسيمة للغطاء النباتي، بما في ذلك تدمير العديد من الأشجار في غابات مارتيغ، وهي منطقة ذات أهمية بيئية كبيرة، كما أصيب عدد من رجال الإطفاء والسكان بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان، لكن لم يتم الإبلاغ عن وفيات حتى الآن.

تأتي هذه الحادثة في أعقاب موجة حرائق غابات اجتاحت جنوب فرنسا في الأيام الأخيرة، حيث أدى حريق مماثل في منطقة ليه بين-ميرابو إلى إصابة أكثر من 100 شخص وإجلاء المئات، مع تدمير عشرات المنازل وإغلاق مطار مرسيليا بروفانس مؤقتا، ويُعزى العدد المتزايد لهذه الحرائق إلى التغيرات المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، ما يجعل الغابات عرضة للاشتعال.

وتُعد منطقة مارتيغ، الواقعة شمال غرب مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا، واحدة من المناطق الساحلية الجميلة على البحر الأبيض المتوسط، التي تشتهر بغاباتها الخضراء ومناظرها الطبيعية الخلابة، ومع ذلك، فإن هذه المنطقة، مثل العديد من مناطق جنوب أوروبا، معرضة بشكل متزايد للحرائق الغابية بسبب التغيرات المناخية التي تؤدي إلى موجات حر شديدة وجفاف طويل الأمد.

ووفقاً لتقارير الإدارة الوطنية للمناخ والغلاف الجوي، شهدت فرنسا في يونيو 2025 واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها، ما جعل الغطاء النباتي جافاً وسهل الاشتعال، وفي الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق غابات في عدة مناطق جنوب فرنسا، بما في ذلك إقليم بوش دو رون حيث تقع مارتيغ، ما أدى إلى إصابة العشرات وإجلاء المئات، وتُظهر بيانات مركز الأرصاد الجوية الفرنسي أن الرياح القوية، مثل رياح الميسترال التي تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة، ساهمت في انتشار الحرائق بسرعة، ما زاد من صعوبة السيطرة عليها.



