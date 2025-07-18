تحولت لحظة ممتعة خلال حفل فرقة «كولدبلاي» في ملعب جيليت في فوكسبورو في مدينة ماساتشوستس الأمريكية إلى فضيحة مدوية عندما رصدت كاميرا «القبلة» الشهيرة الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر آندي بايرون وهو يحتضن رئيسة الموارد البشرية في شركته كريستين كابوت بشكل وثيق. وظهر الثنائي في وضع حميمي أمام 60 ألفا من الحضور، وبدا مرتبكين عندما أدركا أن وجهيهما معروضان على الشاشة الكبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الذي انتشر على مستوى واسع في العديد من بلدان العالم، «بايرون» المتزوج من ميجان كيريجان بايرون ولديه طفلان يحاول الاختباء خلف حاجز، بينما غطت كابوت وجهها بيديها في محاولة لتجنب الأنظار.

وعلّق كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، مازحًا على الموقف: «انظروا إلى هذين الاثنين... إما أنهما يخونان أو أنهما خجولان جدًا!»، مما أثار ضحك الجمهور، لكن المقطع الذي انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وإكس، حصد ملايين المشاهدات وأثار موجة من التكهنات حول علاقة غير مشروعة بين بايرون وكابوت، خاصة أن كليهما متزوجان.

وتفاقم الجدل عندما لاحظ مستخدمو الإنترنت أن ميجان كيريجان بايرون، زوجة بايرون، قامت بإزالة اسم زوجها من صفحتها على فيسبوك ثم قامت بتعطيل حسابها بالكامل بعد انتشار الفيديو، ما أثار تكهنات حول انهيار زواجها، كما أشار البعض إلى أن كابوت، التي كانت متزوجة سابقًا من كينيث ثورنبي حتى طلاقها في 2022، كانت ترتدي خاتم زواج في صورها على لينكدإن، ما زاد من اللغط حول وضعها الشخصي.

وعلى صعيد الشركة، أثارت الحادثة تساؤلات حول نزاهة القيادة في أسترونومر، خاصة أن كابوت، بصفتها رئيسة الموارد البشرية، مسؤولة عن بناء ثقافة مهنية قوية، بينما بايرون يشرف على استراتيجية الشركة، ولاحظ المعلقون على الإنترنت سخرية الموقف، حيث تُروج كابوت في ملفها على لينكدإن لقدرتها على «كسب ثقة الموظفين على جميع المستويات، من الرؤساء التنفيذيين إلى المساعدين»، كما حذفت الشركة منشورًا على لينكدإن يعلن تعيين كابوت في نوفمبر 2024، ما زاد من الشكوك حول محاولات التستر على الفضيحة.

وتُعد شركة «أسترونومر»، وهي شركة تكنولوجيا مقرها نيويورك ومتخصصة في أدوات تنسيق ومراقبة البيانات باستخدام منصة «أسترو» المدعومة بـ Apache Airflow، واحدة من الشركات الناشئة التي وصلت إلى قيمة سوقية تتجاوز 1.3 مليار دولار، ما يمنحها لقب «اليونيكورن»، وتولى آندي بايرون منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ يوليو 2023، ويمتلك خبرة تزيد على 20 عامًا في صناعة التكنولوجيا، حيث عمل سابقًا في مناصب قيادية في شركات كبرى.