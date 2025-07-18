استيقظت مدينة «بنجالور» في ولاية كارناتاكا الهندية على حالة من الذعر بعد تلقي نحو 40 مدرسة خاصة في أنحاء المدينة، بما في ذلك مناطق راجاراجيشواري ناجار، كينجيري، وسط وشرق بنجالور، رسائل بريد إلكتروني تحتوي على تهديدات بوجود قنابل داخل مبانيها، وادعت أن متفجرات من مادة الترينيتروتولوين (TNT) وُضعت في أكياس بلاستيكية سوداء داخل الفصول الدراسية، وتضمنت لغة عنيفة ومقلقة تهدد حياة الطلاب والموظفين.

وفور تلقي البلاغات، تحركت شرطة مدينة بنجالور بسرعة، حيث نشرت فرقًا من الشرطة، وفرق إبطال مفعول القنابل، ووحدات الكلاب البوليسية في جميع المدارس المستهدفة، بما في ذلك مدارس بارزة مثل أكاديمية إم إس دوني العالمية، أكاديمية سانت جيرمان، مدرسة بيشوب كوتون للبنين والبنات، والمدرسة الدولية في بنجالور، وتم إجلاء الطلاب والموظفين على الفور، وتم إبلاغ أولياء الأمور لاصطحاب أطفالهم، بينما أُغلقت المناطق المحيطة بالمدارس كإجراء احترازي.

وحتى ظهر الجمعة لم يتم العثور على أي متفجرات في المدارس المستهدفة، مما دفع الشرطة إلى الاشتباه بأن التهديدات قد تكون وهمية، على غرار حوادث سابقة في بنجالور ودلهي، ومع ذلك، أكدت الشرطة أنها تعامل التهديدات على محمل الجد، وتواصل عمليات البحث الشاملة مع تكثيف التحقيقات السيبرانية لتتبع مصدر البريد الإلكتروني. وقال وزير الداخلية في كارناتاكا جي باراميشوارا إن الشرطة تحقق في الحادثة، مشيرًا إلى أن التهديدات قد تكون جزءًا من حملة منسقة لإثارة الذعر.

وأثارت هذه الحادثة قلق أولياء الأمور والمجتمع المحلي، خاصة بعد موجة مماثلة تضمنت تهديدات لأكثر من 80 مدرسة في دلهي وبنجالور خلال الأسبوع نفسه، ودعا خبراء الأمن إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية وتطوير آليات استجابة نفسية لدعم الطلاب المتأثرين، وأشاروا إلى أن هذه التهديدات، حتى لو كانت وهمية، تترك أثرًا نفسيًا عميقًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وتُعد مدينة بنجالور، عاصمة ولاية كارناتاكا الهندية، مركزًا تكنولوجيًا واقتصاديًا رئيسيًا، مما يجعلها هدفًا محتملًا للتهديدات الأمنية، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المدينة سلسلة من التهديدات الوهمية بتفجيرات تستهدف المدارس والمؤسسات العامة، مما أثار قلق السلطات والمجتمع.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية في كارناتاكا، تم تسجيل 169 حالة تهديد وهمي بالقنابل في الولاية خلال السنوات الثلاث الماضية، 133 منها في بنجالور وحدها، مما يشير إلى تكرار هذه الحوادث، وغالبًا ما تُرسل هذه التهديدات عبر البريد الإلكتروني باستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) أو الإنترنت المظلم لإخفاء مصدرها، ما يزيد من تعقيد التحقيقات.