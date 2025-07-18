في صفقة تجاوزت كل التوقعات، بيعت أكبر صخرة مريخية وُجدت على الأرض مقابل 5.3 ملايين دولار أمريكي خلال مزاد نظمته دار «سوثبيز» العالمية، ليحصد المزايد المجهول قطعة نادرة من كوكب المريخ باسم NWA-16788.

النيزك، الذي يزن نحو 24.67 كغم، تخطى الرقم القياسي السابق المسجل لصالح نيزك «Taoudenni 002» المكتشف في مالي عام 2021، والذي بلغ وزنه 14.51 كغم.

ورغم أن التقديرات الأولية قدرت ثمن القطعة بين 2 و4 ملايين دولار، إلا أن المزاد الذي انطلق في 16 يوليو عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، انتهى في أقل من خمس ساعات ببيع النيزك مقابل 5.296 ملايين دولار.

وأرجع خبراء سبب هذا السعر القياسي إلى الحالة شبه البكر للصخرة وتكوينها النادر، إذ أظهرت «تجوية أرضية ضئيلة»، مما يشير إلى أن تركيبها الكيميائي لم يتغير كثيراً منذ سقوطها على الأرض، بحسب بيان «سوثبيز».

ويُعتقد أن الصخرة وصلت إلى الأرض بعد اصطدام عنيف بين كويكب وسطح كوكب المريخ، ما تسبب في انطلاق أجزاء منه إلى الفضاء وسقوط بعضها في الصحراء الكبرى، حيث عُثر عليها في منطقة أغاديز بالنيجر في نوفمبر 2023.

ما يجعل NWA-16788 أكثر تميزاً هو احتواؤه على نسبة عالية من الزجاج المعروف باسم ماسكلينيت، إلى جانب معادن نادرة مثل البيروكسين والزبرجد، مما يجعله من فئة نيازك لا تمثل سوى 5.4% من النيازك المريخية المعروفة، وفقا لـ «ساينس أليرت».

القطعة النادرة أُرسلت إلى متحف شنغهاي للفلك لتأكيد أصلها المريخي، مما عزز من قيمتها التاريخية والعلمية.

لكن الصفقة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية. فقد عبّر البعض عن قلقه من أن ينتهي هذا الكنز الكوني في قبو خاص، محروماً من الأبحاث أو العرض العام. وقال عالم الحفريات ستيف بروسات من جامعة إدنبرة: «من المؤسف أن تختفي هذه العينة الثمينة عن أعين العلماء والجمهور».

بينما رأت عالمة الكواكب جوليا كارترايت من جامعة ليستر أنه «حتى إن بقيت بيد خاصة، يمكن أن تظل مصدراً غنياً للبحث العلمي».

ومع استمرار الغموض حول هوية المشتري، يبقى مصير أغلى صخرة مريخية في التاريخ معلقاً بين العلم والاقتناء الخاص.