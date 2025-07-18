ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوبي العاصمة العراقية بغداد، إلى أكثر من 60 قتيلاً.

وأعلن العميد مقداد ميري رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية في مؤتمر صحفي اليوم، أن حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بمدينة الكوت مركز محافظة واسط، تجاوزت 60 شخصاً، فيما كشف أن المركز أنشئ بلا موافقات لمخالفته إجراءات السلامة.

ولفت ميري، إلى أن السلطات العراقية أمرت باستمرار التحقيق لمدة سبعة أيام لكشف المقصرين دون أي مجاملة، كما وجهت بإجراءات عاجلة بالتنسيق مع القضاء لمعالجة هذه المخالفات.

وشهدت مدينة الكوت، في وقت سابق اليوم، اندلاع حريق مروع داخل مركز تجاري كبير، أسفر عن مصرع نحو أكثر من 60 شخصاً حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني العراقية، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق.