أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن نتائج التحاليل المعملية التي أُجريت على خمسة أطفال أشقاء توفوا في ظروف غامضة بقرية دلجا بمركز دير مواس في محافظة المنيا، أثبتت خلو الحالات من أي أمراض معدية.

وأوضح بيان الوزارة أن قطاع الطب الوقائي تلقى بلاغاً من مديرية الشؤون الصحية بالمنيا، وتم التعامل مع الحادثة بسرعة وشفافية، شملت الإجراءات تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة، تضمنت زيارة منزل الأطفال والمنازل المجاورة، مراجعة سجلات المرضى، وتحليل بيانات الأمراض المعدية.

كما أكدت التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي، التي أُجريت في المعامل المركزية، خلو الحالات من أمراض مثل التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، وأشار البيان إلى أن تحاليل عينات المياه من منزل الأطفال أثبتت مطابقتها للمواصفات الصحية، ولم تسجل أي إصابات بأمراض معدية بين أفراد الأسرة أو الأشخاص المحيطين، وتتولى الجهات القضائية حالياً التحقيق في أسباب الوفاة غير المرضية.

وأكدت الوزارة التزامها بحماية صحة المواطنين، مشددة على أن جميع الإجراءات تمت وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، مع احترام اختصاص الجهات القضائية في استكمال التحقيقات. وجددت دعوتها للمواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية.

وأثارت واقعة وفاة خمسة أطفال أشقاء في ظروف غامضة في مركز دير مواس في محافظة المنيا قلقاً كبيراً في المجتمع المحلي، خصوصاً مع انتشار الشائعات حول احتمالية وجود أمراض معدية أو وبائية.

واستدعت الحادثة تحركاً سريعاً من الوزارة لفحص الوضع، خصوصاً في ظل الحساسية العامة تجاه الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا أو الأوبئة المحتملة، إذ تتمتع وزارة الصحة والسكان المصرية بنظام متابعة صحية دقيق يهدف إلى رصد الأمراض المعدية والتدخل السريع في حالات الطوارئ الصحية.

وهزّت قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا مأساة إنسانية أثارت حالة من الصدمة والقلق بين الأهالي، بعد وفاة خمسة أطفال أشقاء من عائلة واحدة في ظروف غامضة خلال أيام معدودة، بداية من يوم السبت الماضي، والتي بدأت بوفاة ثلاثة أطفال هم محمد نصر (11 عاماً)، عمر (7 أعوام)، وريم (10 أعوام)، تلاها وفاة شقيقهم أحمد، ثم الطفلة رحمة (12 عاماً) يوم الأربعاء 16 يوليو، مما أثار جدلاً واسعاً حول احتمال وجود مرض معدٍ أو تسمم مجهول المصدر.

ووفقاً لمصادر طبية، أصيب الأطفال بأعراض حادة شملت ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة، تشنجات، صداعاً، تيبّساً في الرقبة، قيئاً، واضطرابات في الوعي، مما أثار شبهات مبدئية حول إصابتهم بالتهاب السحايا، ومع ذلك، أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً، نفت فيه بشكل قاطع أن تكون الوفيات ناتجة عن التهاب السحايا أو أي مرض معدٍ.

وأكدت الوزارة أن تحاليل الدم والبول والسائل النخاعي، التي أجريت في المعامل المركزية، أظهرت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري. كما أثبتت فحوصات عينات المياه من منزل الأسرة مطابقتها للمواصفات، مما يستبعد التسمم المائي كسبب محتمل.