كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة لودز في بولندا، نُشرت في مجلة Plos One، أن «دموع التماسيح» -أي البكاء المتظاهر- تبدو أكثر مصداقية عندما تأتي من الرجال مقارنة بالنساء.

في التجربة، طُلب من آلاف المشاركين النظر إلى صور وجوه معدلة لتبدو وكأنها تبكي، مع تنويع تعابير الوجه بين الدفء العاطفي والبرودة، وشملت الصور رجالاً ونساءً.

وجد الباحثون، بحسب صحيفة «mail online»، أن الدموع تبدو أكثر صدقاً عندما تأتي من أشخاص لا يُتوقع منهم البكاء، مثل الرجال أو النساء اللواتي يبدين أقل دفئاً عاطفياً.

وأوضح الباحثون أن الدموع تُعتبر عادةً إشارة صادقة لأنها صعبة التحكم بها، لكنها قد تُستخدم أحياناً كأداة للتلاعب. ومع ذلك، فإن مصداقية الدموع تعتمد على الشخص والسياق.

وأشار الفريق إلى أن الدموع قد تكون أكثر فائدة اجتماعياً عندما يذرفها أشخاص لا يُتوقع منهم البكاء، لأن المراقبين يفترضون أن هناك سبباً حقيقياً وراء ذلك، فعلى سبيل المثال، عندما يبكي الرجال، قد يُنظر إلى دموعهم على أنها دليل على مشاعر حقيقية بسبب ندرة هذا السلوك.

تستند عبارة «دموع التماسيح» إلى أسطورة قديمة تقول إن التماسيح تبكي أثناء افتراس فرائسها.

وقد أكدت تجارب علمية على التماسيح والأليغاتور أنها تذرف الدموع فعلاً أثناء الأكل، لكن لأسباب فسيولوجية مرتبطة بتصرفات مثل الهسهسة والنفخ أثناء التغذية، وليس بسبب الحزن.

وتشير أبحاث سابقة إلى أن الدموع المزيفة يمكن اكتشافها من خلال التغيرات السريعة في التعابير العاطفية، المعروفة بـ«الاضطراب العاطفي»، إضافة إلى التردد في الكلام.