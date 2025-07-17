حذر عميد معهد القلب السابق في مصر الدكتور جمال شعبان من مخاطر موجات الحر الشديدة التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل الجلطات، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأكد في تصريحات خاصة إلى «عكاظ» أهمية اتباع إجراءات وقائية بسيطة لتجنب تأثيرات الطقس الحار على الجسم، مشيراً إلى أن الماء البارد -وليس المثلج- يُعدّ الدرع الأول للوقاية والعلاج من ضربات الشمس.

كما نصح بتناول عصير القصب والبطيخ والخضروات والفواكه الطازجة لتعويض السوائل المفقودة وتغذية الجسم، مشدداً على ضرورة تجنب التوابل الحارة، والكافيين، والتبغ، والمشروبات الغازية، التي قد تزيد من الجفاف وتؤثر سلباً على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوصى «شعبان» بارتداء ملابس فاتحة اللون مصنوعة من الأنسجة الطبيعية مثل القطن، الكتان، أو حتى الصوف، مع استخدام مظلة أو قبعة (كاب) لحماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة.

وأكد أن التكييف هو الحل الأمثل لتخفيف الحرارة، مشيراً إلى أن المروحة وحدها لا تكفي لتبريد الجسم، وفي حال عدم توافر التكييف، ينصح بالاستحمام كل ثلاث ساعات للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

وحذر «شعبان» من أن كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لمضاعفات موجات الحر، موضحاً أن ضعف الجسم لدى هاتين الفئتين يجعلهما أكثر حساسية للحرارة الشديدة.