ضربت أمطار غزيرة كوريا الجنوبية، اليوم (الخميس)، مخلفةً 4 وفيات وإجلاء أكثر من ألف شخص، وفقًا لما أعلنته وزارة السلامة الكورية.





وشهدت كوريا الجنوبية أمطارًا غير مسبوقة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية، مما زاد من حدة الأزمة في عدة مناطق، خصوصاً في إقليم جنوب تشونغتشونغ ومدينة غوانغجو.

وقالت السلطات إن سائقًا لقي حتفه في مدينة أوسان، على بعد 44 كيلومترًا جنوب سيول، بعد انهيار جدار بارتفاع 10 أمتار على سيارته المتحركة.





كما عُثر على شخص آخر دون نبض في سيارة غمرتها المياه في مدينة سيوسان بإقليم جنوب تشونغتشونغ، ولم تنجح محاولات إنعاشه.

وأفادت وزارة الداخلية والسلامة أنه بحلول الساعة الخامسة مساءً (08:00 بتوقيت غرينتش)، سجلت بعض المناطق في جنوب تشونغتشونغ أكثر من 400 ملم من الأمطار منذ (الأربعاء)، وهو رقم قياسي في المنطقة.





وأدت الأمطار الغزيرة إلى غمر 87 طريقًا و38 مبنى في مدينة غوانغجو، على بعد 267 كيلومترًا جنوب سيول، خلال ساعتين فقط بعد إصدار تحذيرات من الأمطار الغزيرة، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما أغلقت 403 مدارس، وأبلغت 166 مدرسة عن أضرار مادية ناجمة عن الفيضانات، ورفعت دائرة الغابات الكورية تحذيرات الانهيارات الأرضية إلى أعلى مستوى في مناطق عدة، بما في ذلك تشونغتشونغ، مع استمرار هطول الأمطار.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكورية مزيدًا من الطقس الممطر خلال ليلة الخميس، ما يزيد من التحديات التي تواجهها السلطات في إدارة الأزمة.

وتواجه كوريا الجنوبية حالة طوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة، ما يتطلب جهودًا مكثفة لإجلاء السكان وحماية الممتلكات.