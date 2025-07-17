رصدت الجمعية الفلكية بجدة اليوم (الخميس) بقعة شمسية بموقع غير معتاد على خط استواء الشمس.

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها في «x»: «اللافت أن قطبيتها المغناطيسية انحازت للشمال، ما قد يشير إلى تغير في ديناميكيات الدورة الشمسية الخامسة والعشرين الحالية، فهل تقترب الشمس من ذروتها؟».

من جهة أخرى، أوضحت الجمعية أن القمر سيشرق بعد منتصف الليل اليوم (الخميس) ولبقية الليل في طور التربيع الأخير في مشهد بديع، مشيرة إلى أنه أفضل وقت لرصد الجبال والفوهات القمرية عبر التلسكوب وفرصة مثالية لعشاق التصوير والفضاء.



