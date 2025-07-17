أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، توقف برنامجه «الحكاية» على شاشة mbc مصر، بداية من اليوم، مشيرًا إلى أن العودة ستكون فى شهر سبتمبر القادم.

ودعا «أديب» المواطنين على مستوى العالم لقضاء زيارة وإجازة سنوية على السواحل المصرية، أجمل بقاع الأرض.

وكتب أديب عبر منشور بمنصة «إكس» قائلاً: «أبدأ اليوم إجازتي الصيفية السنوية. كان موسم ناجح قوي الحمد لله. أشكر الجمهور والزملاء فى إم بى سي مصر، وأدعو العالم كله لتقضية إجازته على السواحل المصريه أجمل بقاع الأرض، نعود إن شاء الله فى سبتمبر إلى الشاشة العزيزة وأتمنى السعادة للجميع».