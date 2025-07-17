في حادثة غريبة خسرت امرأة أسترالية تدير شركة صغيرة تُدعى «Pilates World Australia» مبلغاً ضخماً قُدّر بـ50 ألف دولار، بسبب صورة نشرتها لكلابها على «إنستغرام» وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

روتشيل ماريناتو صُدمت عندما تلقت إشعاراً من شركة «Meta» يفيد بتعليق حساباتها نهائيّاً بدعوى «مخالفة إرشادات المجتمع المتعلقة باستغلال الأطفال».

الخطأ الفادح ارتكبه نظام الذكاء الاصطناعي التابع لـ«إنستغرام» الذي خلط بين صورة الكلاب وصورة أطفال، ورغم إرسالها 22 استئنافاً لم تتلقَّ ماريناتو أي رد بشري، واضطُرت لدفع مبلغ لطرف ثالث لاستعادة حساباتها.

وخلال ثلاثة أسابيع من التجميد انخفضت مبيعاتها بنسبة 75%.. «كل شيء توقف فجأة» تقول ماريناتو مؤكدة أن التواصل الاجتماعي هو شريان الحياة لشركتها.. وتابعت: «كان اتهاما مقززاً، والذكاء الاصطناعي أخطأ تقدير الموقف تماماً.. إنه أمر مخيف».

ورغم الخسائر الفادحة تأمل ماريناتو أن تعود شركتها إلى مسارها، لكن بعد هذا الدرس القاسي لم تعد تثق بالتكنولوجيا كما قبل.