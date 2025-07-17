هزّت حادثة مأساويّة الرأي العام التركي، إثر مقتل عارض الأزياء والمؤثر أونور كارايل الملقب بـ«أردا إيدي أوغلو» أمام بناته الثلاث، إحداهن توفيت متأثرة بإصابتها، بينما لا تزال شقيقتاها في العناية المركزة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن الجريمة وقعت على مقربة من منزل الضحية، حيث أُطلق وابل من الرصاص عليه من سلاح رشاش، ويُعتقد أن المهاجم نفذ جريمته من داخل سيارته ولاذ بالفرار فوراً بعد تنفيذها. ولا تزال الشرطة تُجري تحقيقات موسعة لمعرفة الملابسات والوقوف على هوية الجاني ودوافعه.

أسفر الهجوم عن مقتل الأب (30 عاماً) في الحال، بينما أُصيبت بناته الثلاث إصابات بالغة. وقد نُقلن على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأفادت التقارير الطبية أن إحدى الطفلات فارقت الحياة متأثرة بجروحها، فيما ترقد شقيقتاها في قسم العناية المركزة بحالة حرجة.

يحظى «أردا إيدي أوغلو» بشعبية ملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصة «إنستغرام»، وعرفه المتابعون بنشاطه في مجال عروض الأزياء. وكان قد ظهر في عدد من المحطات التلفزيونية التركية، كما جرى تكريمه خلال يونيو الماضي، من قِبل شركة خاصة في حفل خُصص لتكريم مشاهير الإنترنت ومؤثري المحتوى في تركيا.