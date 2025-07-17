أعلنت السلطات الروسية، اليوم، أنه تم العثور على جثث 5 أشخاص في موقع تحطم مروحية، بعد فقدانها في إقليم خاباروفسك في أقصى شرق روسيا.

وجاء في بيان عن المديرية الإقليمية للجنة التحقيق الروسية: «حسب المعلومات الأولية، عثر فريق الإنقاذ على جثث خمسة أشخاص في موقع حطام المروحية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم العثور على حطام مروحية «مي-8» المفقودة في الشرق الأقصى، على منحدر جبلي يبعد 130 كيلومتراً عن بلدة أوخوتسك في إقليم خاباروفسك.

وقالت السلطات الروسية إن المروحية دمرت بالكامل، وهناك آثار حريق ظاهرة عليها، وأشارت إلى صعوبة هبوط مروحيات الإنقاذ في منطقة الكارثة الجوية.

يذكر أنه تم فقدان الاتصال بالمروحية المذكورة قبل يومين، عندما كانت تقوم برحلة نقل من أخوتسك إلى ماغادان وعلى متنها 5 أشخاص.