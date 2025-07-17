كشفت دراسة جديدة أن هناك نشاطاً رياضياً قد يساعد على النوم لساعتين إضافيتين، وهذا النشاط هو «اليوغا».

ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، فقد قام فريق الدراسة بفحص 22 تجربة شملت أكثر من ألف مريض، لاستكشاف فاعلية الأنشطة والتمارين المختلفة على جودة النوم والأرق.

وشملت هذه الأنشطة: اليوغا، وفن القتال الصيني «التاي تشي»، والمشي أو الركض، والتمارين الهوائية مع تمارين القوة، وتمارين القوة وحدها، والتمارين الهوائية مع العلاج.

ووجدت الدراسة أن اليوغا تحديداً تزيد من وقت النوم بما يقارب ساعتين.

ووفقاً للباحثين، فإن تركيز اليوغا على الوعي الجسدي والتحكم في التنفس يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض القلق والاكتئاب، ما يساعد الناس على الحصول على نوم هانئ.

ويمكن للمشي أو الركض و«التاي تشي» أيضاً أن يُحسّنا من جودة النوم ويكافحا الأرق.

ويركز «التاي تشي» على التحكم في التنفس والاسترخاء الجسدي، ويمكن أن يُعزّز التنظيم العاطفي.

كما يمكن للمشي أو الركض أن يُقلل مستويات هرمون التوتر «الكورتيزول»، ويُعزز، في الوقت نفسه، إفراز الميلاتونين؛ الهرمون الذي يُنظم دورات النوم.

وأكد الباحثون أن هذه التمارين «مناسبة تماماً» للتوصية بها للمرضى؛ نظراً لتكلفتها المنخفضة وآثارها الجانبية البسيطة.

وقد يُسبب الأرق صعوبة في التركيز أو الشعور بالتعب والانفعال أثناء النهار.

وتُظهر الدراسات أن اليوغا يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على كثير من الأمراض المرتبطة بالعمر عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم والسمنة.

ويمكن لليوغا أيضاً تخفيف الاكتئاب والتوتر والقلق، كما كشف كثير من الدراسات أيضاً أنها قد تؤثر على الشيخوخة، على المستوى الخلوي.