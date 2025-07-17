ابتكر فريق بحثي من جامعة سيبيريا الروسية للطيران طائرة مسيّرة مصممة للعمل في ظروف انعدام الاتصالات، لتسهيل الاتصال والتنقل في حالات الطوارئ والظروف المناخية القاسية.

وأوضحت الجامعة أن الباحثين تمكنوا من تصميم نظام متكامل يتكون من طائرة مسيّرة مزودة بجهاز لإعادة الإرسال وهوائي متعدد الاتجاهات وبطارية كبيرة، إلى جانب طائرة مسيّرة متعددة المهمات قادرة على مراقبة المناطق النائية وتوصيل شحنات يصل وزنها الى 5 كيلوغرامات.

وأضافت أن النظام يتميز بإمكانية نقله بسهولة وتشغيله الميداني بشكل مستقل، وقدرته على إنشاء شبكة اتصالات مؤقتة في مواقع يصعب الوصول إليها، ما يجعله مناسباً للاستخدام في خدمات الطوارئ والظروف المناخية القاسية، مؤكدة فعاليته في مهمات الاستكشافات الجيولوجية ورسم الخرائط وتوصيل الإمدادات للمواقع النائية.