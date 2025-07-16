أصدر رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، قراراً بتكليف الدكتور طفيل بن يوسف بن عبدالله اليوسف، مشرفاً عاماً على مكاتب صحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت» بالمنطقة الشرقية.وأعرب الدكتور اليوسف عن خالص امتنانه واعتزازه بهذه الثقة. وأكد أن قرار تكليفه بمثابة محفز قويّ لبذل المزيد من الجهد لتستكمل الصحيفتان منجزاتهما والاستمرار على آلية التحديث والتجديد والابتكار في الصحيفتين.وقال اليوسف: القرار نقطة تحول في تاريخي الإعلامي والمهني.يشار إلى أن الدكتور اليوسف ينطلق من خبرة تراكمية واسعة، إذ عمل منذ 17 عاماً ضمن فريق «عكاظ» في المنطقة الشرقية، وأسهم مع زملائه في تشكيل مسيرة الصحيفة بمختلف جوانبها المهنية. إضافة إلى عمله الإعلامي، اليوسف هو المتحدث باسم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والمشرف العام على الأوقاف الجامعية بالجامعة، ومدير المركز الجامعي للاتصال والإعلام، ويعمل أيضاً أستاذاً مساعداً في هندسة عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط، ومديراً لإدارة الاستثمار وتنمية الموارد المالية. ويحمل اليوسف درجة الدكتوراه في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والماجستير في هندسة عمارة البيئة والتصميم الحضري، والبكالوريوس في الهندسة المعمارية، وله العديد من المشاركات، إذ قدم العديد من الدورات في إدارة الأزمات والتحليل الرقمي والتسويق والإعلام الرقمي، وشارك في العديد من المبادرات المجتمعية، كما قدم عدة أوراق علمية في المدن الترفيهية وأبعاد التنمية المستدامة، وأثر وسائل الإعلام على استدامة المدن الترفيهية.