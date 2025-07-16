في إنجاز طبي نوعي، تمكن فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فهد العام بجدة – أحد المرافق التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني – من استئصال ورم نادر ومعقد في قاع الجمجمة لمريض كان يعاني من ضغط شديد على جذع الدماغ والأعصاب القحفية. وقد أُجريت العملية على ثلاث مراحل متتالية، واستغرقت مجتمعة نحو ٣٥ ساعة.

قاد الفريق الجراحي الدكتور هاني القرشي، واستُخدمت في العملية تقنيات دقيقة ومتقدمة لا تُجرى إلا في عدد محدود من المراكز الطبية العالمية. وبفضل جهود الفريق، تعافى المريض بشكل كامل دون تسجيل أي مضاعفات عصبية.

شارك في تنفيذ هذا الإنجاز عدد من الأطباء المقيمين ضمن برنامج الزمالة السعودية لجراحة المخ والأعصاب، وهم: الدكتور عبدالعزيز باصرة، والدكتورة ديمة السحلي، والدكتورة مريم عناني، والدكتور زياد الزهراني. كما شارك في التخدير كل من الدكتور زكريا شوقي والدكتور أحمد الحليلي، إلى جانب طاقم تمريضي متمكن ضم الأستاذ يوسف المطيري والممرضتين ميني توماس وبريا.