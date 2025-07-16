أصبح من الصعب بشكل متزايد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأزمة المناخ. فمنذ توليها السلطة في يناير الماضي، بذلت إدارة ترمب جهودًا حثيثة للحد من وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. وبعد أن أغلق الرئيس الأمريكي الموقع الإلكتروني الرسمي الذي استضاف تقييمات المناخ الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر، أخلت ناسا بوعدها بنشرها على موقعها الخاص.

وقالت السكرتيرة الصحفية لوكالة ناسا بيثاني ستيفنز إن ناسا لن تستضيف أي بيانات من موقع globalchange.gov، الموقع الرسمي لبرنامج أبحاث التغير العالمي الأمريكي (USGCRP). وينشر هذا البرنامج المشترك بين الوكالات تقييمات مناخية وطنية كل أربع سنوات تقريبًا وفقًا لما ينص عليه قانون أبحاث التغير العالمي لعام 1990. وتوفر هذه التقارير معلومات علمية موثوقة حول مخاطر تغير المناخ وآثاره والاستجابات له في الولايات المتحدة. وبعد تعطل موقع برنامج أبحاث التغير العالمي الأمريكي في أوائل يوليو الجاري، أعلن البيت الأبيض وناسا أن وكالة الفضاء ستنشر التقارير على موقعها امتثالًا لقانون عام 1990، لكن يبدو أن هذا لم يعد هو الحال.

وقالت ستيفنز: «ناسا ليس لديها أي التزامات قانونية لاستضافة بيانات موقع globalchange.gov». لحسن الحظ، لا تزال نسخ من التقارير السابقة متوفرة في مكتبة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، ويمكنكم الاطلاع على أحدث تقرير وأطلسه التفاعلي.

وقامت إدارة ترامب بتفكيك برنامج USGCRP بشكل جذري في أبريل الماضي، عندما عزلت موظفين فيدراليين من مناصبهم. كما أنهت عقد البرنامج مع شركة ICF International، وهي شركة استشارات تكنولوجية وسياسية كانت تقدم الدعم الفني والتحليلي والبرمجي لبرنامج USGCRP، خصوصًا تقييماته المناخية الوطنية. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، فصلت الإدارة جميع العلماء العاملين على التقييم الذي كان من المفترض أن يُنشر عام 2028. والآن، أصبحت التقارير السابقة أكثر صعوبة على الجمهور من أي وقت مضى.

إن تفكيك برنامج أبحاث المناخ العالمي الأمريكي (USGCRP) وإخفاء تقييماته المناخية الوطنية ليسا سوى جزء من الهجوم الشامل الذي شنته إدارة ترمب على معلومات المناخ الأمريكية. فقد آلاف الموظفين في الوكالات الفيدرالية الأخرى التي تدرس وتتتبع الاحتباس الحراري العالمي - بما في ذلك الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، ووكالة ناسا (NASA )، ووكالة حماية البيئة (EPA) - وظائفهم منذ تولي ترمب منصبه في يناير. كما جمدت إدارته المنح المتعلقة بالمناخ، وألغت برامج مناخية اتحادية رئيسية، واقترحت تخفيضات كبيرة في برامج الأبحاث الفيدرالية، وحذفت الإشارات إلى تغير المناخ من المواقع الإلكترونية الفيدرالية.

ستكون لجهود ترمب لإخفاء حقائق تغير المناخ عواقب وخيمة، لكنها في نهاية المطاف بلا جدوى. يواجه الأمريكيون هذه الأزمة يوميًا في ظل تحديات جديدة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وقد حذّر التقييم الوطني الخامس للمناخ، الصادر عام 2023، من «عواقب كارثية محتملة» على الولايات المتحدة، إذ يُفاقم تغير المناخ ظواهر الطقس المتطرفة. وقد بدأت أجزاء كثيرة من الولايات الأمريكية تشعر بهذه الآثار بالفعل.

لقد تسببت أحداث الفيضانات الشديدة المتعددة بالفعل في مقتل العشرات من الأمريكيين في النصف الأول من عام 2025. وأخيرًا، حدثت وفيات في نيوجيرسي عندما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في معظم أنحاء الشمال الشرقي يوم الاثنين الماضي، وتوفي أكثر من 100 شخص في تكساس -بما في ذلك 36 طفلًا على الأقل في مقاطعة كير- خلال الفيضانات المدمرة التي حدثت في 4 يوليو. وفي حين أنه من الصعب ربط حدث طقس واحد مباشرة بتغير المناخ، إلا أن العديد من الدراسات تُظهر أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من وتيرة وشدة الأمطار الغزيرة في الولايات المتحدة وحول العالم، مما يزيد من خطر الفيضانات. وذلك لأن الهواء الأكثر دفئًا يزيد من التبخر وكمية بخار الماء التي يمكن أن يحملها الغلاف الجوي. يمكن للغلاف الجوي الذي يحتوي على المزيد من الرطوبة أن ينتج عنه هطول أمطار أكثر كثافة، وهو بالضبط ما تشهده الولايات المتحدة أخيرًا.

كما أصبحت حرائق الغابات أكثر صعوبة في السيطرة عليها. وكان هذا واضحًا في شهر يناير الماضي، عندما دمر أكثر من 12 حريقًا سريع الانتشار ومدمرًا أجزاءً من لوس أنجلوس. وفي ولاية أريزونا، كافح رجال الإطفاء لاحتواء حريقين نشطين بالقرب من الحافة الشمالية لجراند كانيون، مما أدى إلى تدمير نزل تاريخي، وتسبب في عمليات إخلاء، وإجبار المسؤولين على إغلاق هذا الجزء من الحديقة الوطنية يوم الأحد الماضي. وظلت الحرائق محتوية بنسبة 0% حتى يوم الثلاثاء الماضي. وفي التقييم الوطني الخامس للمناخ، خلص الخبراء إلى أن الحرائق في الجنوب الغربي الأمريكي أصبحت أكبر وأكثر حدة، وفقًا لموقع climate.gov. ويلعب الاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية دورًا مهمًا في هذا الاتجاه، حيث يؤدي إلى تجفيف الغطاء النباتي الذي يغذي حرائق الغابات. ووجدت إحدى الدراسات أن تغير المناخ قد يكون مسؤولاً عن ما يقرب من ثلثي الزيادة الملحوظة في ظروف الطقس الخاصة بحرائق الصيف على مدار الـ40 عامًا الماضية.

أينما نظر الأمريكيون، يرون دلائل على تغير المناخ. الأمر لا يقتصر على الفيضانات المميتة وحرائق الغابات المتفشية، بل يشمل أيضًا موجات حر شديدة، وتغير الفصول، وغرق الشواطئ. كما يشمل فقدان المزارعين لمصادر رزقهم، وارتفاع تكاليف التأمين على الأسر، وانهيار البنية التحتية في ظل الظروف الجوية القاسية. وتصعيب الوصول إلى المعلومات حول هذه الأزمة المستمرة لن يحمي الجمهور من آثارها، ولكنه سيصعّب التكيف معها.