في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية وغموضًا التي شهدتها محافظة المنيا جنوب مصر، توفيت الطفلة رحمة نصر محمد (12 عامًا) فجر اليوم الأربعا، لتصبح الضحية الخامسة من أسرة واحدة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة، بعد صراع مع أعراض مرضية غامضة أودت بحياة أشقائها الأربعة خلال أقل من أسبوع.

ولا تزال شقيقتها فرحة (14 عامًا) تحت الملاحظة الطبية في مستشفى صدر المنيا، وسط حالة من الترقب والحزن العميق بين أهالي القرية.

بدأت المأساة يوم الجمعة 11 يوليو الجاري، عندما تلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا من مستشفى ديرمواس المركزي بوصول ثلاثة أطفال أشقاء في حالة إعياء شديدة، وهم: محمد نصر محمد (11 عامًا)، ريم نصر محمد (10 أعوام)، وعمر نصر محمد (7 أعوام).

توفي الأطفال الثلاثة تباعًا خلال ساعات قليلة، بينما أُدخل شقيقهم الرابع أحمد نصر محمد (5 أعوام) إلى العناية المركزة، لكنه فارق الحياة يوم السبت 12 يوليو.

بعد أيام قليلة، وتحديدًا يوم الثلاثاء 15 يوليو، تدهورت حالة الطفلتين رحمة وفرحة، وهما الشقيقتان الناجيتان مؤقتًا، بعد خروجهما من مستشفى صدر المنيا للعرض على النيابة العامة.

أُعيدتا إلى المستشفى فورًا إثر ظهور أعراض مشابهة شملت ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة، قيئًا متواصلًا، إسهالًا حادًا، تشنجات عصبية، واضطرابات في الوعي. ورغم الجهود الطبية، توفيت رحمة فجر اليوم الأربعاء، ليصبح عدد الضحايا خمسة أطفال من الأسرة.

وتحفظت النيابة العامة بمركز ديرمواس، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، على والد الأطفال وزوجته للتحقيق معهما، بهدف استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية.

وتم تشريح جثمان الطفل الرابع، أحمد، وأخذ عينات منه لتحليلها في معامل وزارة الصحة، بينما نُقل جثمان رحمة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا تمهيدًا لتشريحه. ومن المتوقع صدور نتائج تحليل العينات المأخوذة من الطفلتين، غدًا الخميس.

واستدعت النيابة فريقًا من الطب الشرعي لفحص الجثامين، بينما أرسلت وزارة الصحة لجنة وقائية إلى منزل الأسرة لفحص البيئة المحيطة، تشمل عينات من المياه، الطعام، والهواء، للتحقق من وجود ملوثات أو سموم قد تكون وراء الحادثة.

وأشار مصدر طبي إلى أن تحليل CRP (اختبار البروتين التفاعلي) الخاص بالطفل الرابع جاء سلبيًا، مما ينفي وجود التهاب بكتيري نشط مثل التهاب السحايا، لكنه لم يستبعد فرضية التسمم الغذائي أو الكيميائي.

فيما أصدرت مديرية الصحة بالمنيا بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع أن تكون الوفيات ناتجة عن التهاب السحايا، مؤكدة أن الأطفال كانوا يتلقون تطعيماتهم بانتظام، مما يقلل احتمالية الإصابة بهذا المرض.

وأوضح البيان أن استجابة الأجسام للعدوى تختلف حسب العمر والمناعة، مما يجعل وفاة خمسة أطفال في توقيت متقارب بسبب مرض معدٍ غير منطقي طبيًا.

وأكدت الوزارة أن التشخيص المبدئي يرجح إصابة الأطفال بحالة إعياء حادة نتيجة عوامل غير معروفة بعد، مشيرة إلى أن التحاليل المخبرية ستحدد ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن تسمم غذائي، كيميائي، أو مرض آخر.

وأضافت أن الطفلة فرحة، لا تزال تحت الملاحظة في قسم السموم بمستشفى المنيا الجامعي، مع إجراء فحوص نفسية وعصبية لتقييم حالتها

روى علي محمد، عم الأطفال، تفاصيل ساعات الرعب التي عاشتها الأسرة، مشيرًا إلى أن الأطفال كانوا بصحة جيدة قبل تناول وجبة طعام يوم الجمعة، وبعدها أصيبوا جميعًا، بما في ذلك الأب والأم، بحالة إعياء شديدة.

وأضاف أن حالة رحمة، كانت صعبة للغاية، حيث استمرت تعاني من القيء وارتفاع الحرارة حتى وفاتها، ولم يُسمح له برؤيتها في ساعاتها الأخيرة بسبب قيود الزيارات في المستشفى.

وسادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي قرية دلجا، التي يقطنها أكثر من 150 ألف نسمة، وطالب الأهالي السلطات بسرعة كشف أسباب الوفيات وتقديم الدعم النفسي والطبي للأسرة المنكوبة.

ورغم نفي وزارة الصحة لفرضية التهاب السحايا، أثارت الواقعة شبهات حول احتمالية التسمم الغذائي أو الكيميائي، خصوصاً بعد تصريحات العم التي أشارت إلى تناول الأسرة وجبة طعام قبل ظهور الأعراض.

وأفادت مصادر طبية أن الأعراض الحادة، مثل التشنجات وفقدان الوعي، قد تكون مرتبطة بتعرض الأطفال لمادة سامة، سواء من الطعام أو البيئة المحيطة.

وأشارت تقارير إلى أن التحقيقات تشمل فحص مصادر المياه والأغذية في المنزل، مع أخذ عينات من المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة بالمنطقة، حيث تشتهر قرية دلجا بالنشاط الزراعي.

كما أثيرت شبهة جنائية في بعض التقارير، حيث أشار مصدر طبي إلى أن غياب آثار ظاهرية على جثث الأطفال يصعب التشخيص الأولي، مما دفع النيابة لتوسيع التحقيقات لتشمل أي عوامل خارجية محتملة، ومع ذلك لم تؤكد السلطات حتى الآن أي دليل يدعم هذه الفرضية.