البناء في المدن يعني مزيجًا معتادًا من الغبار وأبخرة الديزل، وصوت حفارات الحفر في السادسة صباحًا. لكن في مدينة جينان الصينية اختار المسؤولون شيئًا مختلفًا، حيث وضعوا الموقع بأكمله داخل ما قد يكون أكبر قبة قابلة للنفخ في العالم.

يبلغ ارتفاع القبة 50 مترًا وتمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ما يجعلها أكبر من ثلاثة ملاعب كرة قدم وأطول من مبنى مكون من 15 طابقًا. ووفقًا للسلطات الصينية، فإن الهدف هو حجز الغبار واحتواء الصوت والحد من التداعيات البيئية، التي عادةً ما تمتد إلى ما وراء سياج البناء.

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يُظهر قبةً تنتفخ فوق موقع البناء، مما أثار تعليقاتٍ من المعجبين والمتحيرين. سأل أحد المستخدمين: «كيف يُمكن صنع لوح بهذا الحجم؟». الإجابة تتضمن مراوح صناعية، وترشيحًا عالي الجودة، وضغطًا سلبيًا هائلًا - جميعها مصممة للحفاظ على الغبار في الداخل وتدوير الهواء النقي.

كُشف عن القبة في منشور على فيسبوك للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، وهي الأولى من نوعها في الصين. صُنعت من بوليستر شفاف مطلي بمادة PVDF، وهو متين بما يكفي للحفاظ على شكله، ولكنه شفاف بما يكفي للسماح بدخول ضوء الشمس الطبيعي. هذا يعني أن الموقع يبقى مضاءً طوال النهار دون الاعتماد على الكهرباء. لا عوارض، ولا سقالات. فقط أربع مراوح كبيرة، وضغط هواء ثابت، وثقة هندسية عالية.

قال أحد المعلقين: «إنها طريقة ذكية للغاية لحماية البيئة والأشخاص الذين يعيشون بالقرب منها»، في إشارة إلى ما كان المسؤولون الصينيون يهدفون إليه منذ البداية: البناء المستدام في بلد عانى منذ فترة طويلة من التلوث المحيط بالمشاريع واسعة النطاق.

يذكر أن التصميم معياري وقابل للحركة. وبمجرد اكتمال البناء، يُمكن تفريغ القبة وتعبئتها وشحنها إلى الموقع التالي. ويقول مسؤولون محليون إنه في حال نجاح تجربة جينان، يُمكن نشر قباب مماثلة في جميع أنحاء الصين. ولم يُنشر على نطاق واسع بعدُ ما يعنيه العمل داخل بالون بلاستيكي ضخم. ولكن إذا نجح هذا المخطط العمراني الضخم كما هو مُتوقع، فقد يكون مستقبل البناء: مُغلقًا، مُضغوطًا، وأنيقًا بشكلٍ مُدهش.