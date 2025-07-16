أثبتت دراسة أمريكية - صينية حديثة شملت 30 ألف مشارك، وجود علاقة وثيقة بين عدد ساعات التعرض لأشعة الشمس ومستوى الرضا عن الحياة.الباحثون استخدموا بيانات استطلاعية إلى جانب معلومات من 824 محطة أرصاد، ووجدوا أن الأشخاص الذين تعرضوا لأكثر من 11 ساعة من ضوء الشمس يومياً كانوا أكثر رضا وسعادة.أما من تعرضوا لأقل من 3 ساعات فقط، فقد سجلوا انخفاضاً طفيفاً في مستوى الرضا العام، وإن لم تظهر مؤشرات اكتئاب حادة.المثير في الدراسة، أن تأثير الطقس المشمس خلال الأسبوع السابق كان أقوى من تأثير يوم الاستطلاع نفسه، وهو ما يشير إلى أن المزاج يتأثر بتراكم الظروف المناخية لا اللحظة فقط.وأشارت النتائج أيضاً إلى أن ضوء الشمس لا يؤثر كثيراً على أعراض الاكتئاب في يوم واحد، لكنه يقلل من حدتها تدريجياً عبر الأسبوع.ويوصي الباحثون بالانخراط في أنشطة خارجية خلال النهار، لتجنب تأثير الطقس الغائم على الصحة النفسية.