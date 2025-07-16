أعلن فريق من العلماء عن تطوير لسان اصطناعي قادر على محاكاة براعم التذوق البشرية بدقة غير مسبوقة، في خطوة تُعد تحولاً كبيراً في تقنيات الذكاء الاصطناعي الحسي. ونقل موقع «24.ae» عن الباحثين أن هذا الابتكار يمكن أن يُحدث ثورة في الصناعات الغذائية، خاصة في تقييم النكهات والتأكد من جودتها دون تدخل بشري مباشر.اللسان الجديد، يتمتع بقدرة على التمييز بين درجات الطعم المختلفة بدقة متناهية، كما يمكن برمجته لاختبار مكونات الطعام وتحليل خصائصه الكيميائية خلال ثوانٍ. ووفق الفريق المطور، فإن التقنية مستوحاة من الطبيعة، وتستخدم مستشعرات نانوية تحاكي طريقة تفاعل اللسان البشري مع الجزيئات.ويُتوقع أن يجد هذا الابتكار تطبيقات واسعة، ليس فقط في مصانع الأغذية، بل في مجالات مثل الأمن الغذائي، والتغذية العلاجية، وحتى الذكاء الاصطناعي المخصص للمكفوفين أو ذوي الاحتياجات الحسية.