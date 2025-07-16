أظهرت دراسة علمية حديثة، أن التعرض للضوء أثناء الليل، خاصة في المدن الكبرى، قد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وفشل القلب. الدراسة، المنشورة في موقع «ساينس أليرت»، أجراها فريق دولي شمل تحليل بيانات 88 ألف شخص خلال عشر سنوات، باستخدام أجهزة استشعار ضوئية لقياس تعرضهم الليلي للضوء.وأوضحت النتائج، أن أعلى 10% من المشاركين الذين تعرضوا لأكبر قدر من الإضاءة الليلية كانوا أكثر عرضة بنسبة ملحوظة للإصابة بمشكلات قلبية، حتى بعد احتساب عوامل مثل التدخين والنشاط البدني. وأشارت الدراسة إلى أن اضطراب الإيقاع الحيوي للجسم الناتج عن الضوء يؤثر سلباً على ضغط الدم وتنظيم السكر، وقد يزيد من ميل الدم للتجلط.لوحظ، أن التأثير كان أشد على النساء والشباب، وأوصى الباحثون بالحد من الإضاءة الليلية، عبر إطفاء الأجهزة الإلكترونية واستخدام الستائر المعتمة، كخطوة وقائية بسيطة لكنها فعالة في حماية القلب.